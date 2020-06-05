Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëîÔóòáîëÁàñêåòáîëÂîëåéáîëÄðóãèÃàëåðèèËè÷íîñòèÑòàòèñòèêè
Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (2) | Â÷åðà (2)
Êèåëèíè èäâà íà ïðåãîâîðè çà òðàíñôåðà â Þâå íà íàé-ãîëåìèÿ ðóñåíñêè òàëàíò â ìîìåíòà
Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 11:13 / 05.06.2020Êîìåíòàðè (4)66
© Ruse24.bg
Èòàëèàíñêèÿò ãðàíä Þâåíòóñ ïðàùà ñâîè õîðà â Êîìàòåâî çà íàïàäàòåëÿ íà Áîòåâ (Ïëîâäèâ) Íèêîëà Èëèåâ. Åìèñàðèòå íà "áèàíêîíåðèòå“ ñå î÷àêâàò äà ïðèñòèãíàò â ãðàäà è äà ïðîâåäàò ðàçãîâîðè ñúñ ñîáñòâåíèêà íà "êàíàð÷åòàòà“ Ãåîðãè Ñàìóèëîâ.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å êúì ðîäåíèÿò â Ðóñå íàïàäàòåë èìà îãðîìåí èíòåðåñ è ñå ñ÷èòàøå, ÷å Èíòåð âå÷å å ñïå÷åëèë áèòêàòà çà ïîäïèñà íà ðîäèòåëèòå ìó, òúé êàòî Èëèåâ å íåïúëíîëåòåí. Òîé íàâúðøâà 16 ãîäèíè óòðå (6 þíè).

Ñúñ çàäà÷àòà äà ïðîìåíè ñèòóàöèÿòà îáà÷å ñå å çàåë ëè÷íî åäèí îò øåôîâåòå íà àêàäåìèÿòà íà Þâåíòóñ - Êëàóäèî Êèåëèíè, êîéòî å áðàò íà áðàíèòåëÿ íà "Ñòàðàòà ãîñïîæà“ Äæîðäæî Êèåëèíè, òâúðäè Kotasport. Â Áîòåâ ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å ùå èçáèðàò íàé-äîáðàòà îôåðòà çà êëóáà, ñëåä êàòî ïðåç çèìàòà Íèêîëà Èëèåâ è ðîäèòåëèòå ìó îòêàçàõà ñèãóðåí òðàíñôåð â Àÿêñ.
Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 249
05.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
01.06.2020
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/42 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ìàëèèè, Êèåëèíè åäâà ëè å âèæäàë äîñåãà òàêàâà áàçà è âåëèê ñòàäèîí, êàòî òåçè â ÊîìàòåâÓ!
0
 
 
Íàïðàâî Àíèåëè ùå äîéäå.ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Àêòóàëíè ×åòåíè Òåìè
 Êðàé íà 89-äíåâíàòà ïàóçà! Åòî ÒÂ ïðîãðàìàòà çà âñè÷êè ìà÷îâå íà Äóíàâ!
 ÁÔÑ ñ âàæíè íàñîêè êúì êëóáîâåòå çà ïðîâåæäàíå íà ìà÷îâåòå
 Áàëúêîâ ïîå ÖÑÊÀ 1948 è îáÿâè: Æàëêî, ÷å íå ó÷àñòâàõ â ñåëåêöèÿòà
 Åòî ñúäèéñêàòà áðèãàäà çà ïúðâèÿ ìà÷ íà Äóíàâ ïðè ðåñòàðòà íà øàìïèîíàòà
 Çàñëóæåíà íàãðàäà çà ãîëÿì ãèìíàñòèê íà Áúëãàðèÿ
Êëàñèðàíå Ðåçóëòàòè

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: