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|Êèåëèíè èäâà íà ïðåãîâîðè çà òðàíñôåðà â Þâå íà íàé-ãîëåìèÿ ðóñåíñêè òàëàíò â ìîìåíòà
Èòàëèàíñêèÿò ãðàíä Þâåíòóñ ïðàùà ñâîè õîðà â Êîìàòåâî çà íàïàäàòåëÿ íà Áîòåâ (Ïëîâäèâ) Íèêîëà Èëèåâ. Åìèñàðèòå íà "áèàíêîíåðèòå“ ñå î÷àêâàò äà ïðèñòèãíàò â ãðàäà è äà ïðîâåäàò ðàçãîâîðè ñúñ ñîáñòâåíèêà íà "êàíàð÷åòàòà“ Ãåîðãè Ñàìóèëîâ.
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Ïðèïîìíÿìå, ÷å êúì ðîäåíèÿò â Ðóñå íàïàäàòåë èìà îãðîìåí èíòåðåñ è ñå ñ÷èòàøå, ÷å Èíòåð âå÷å å ñïå÷åëèë áèòêàòà çà ïîäïèñà íà ðîäèòåëèòå ìó, òúé êàòî Èëèåâ å íåïúëíîëåòåí. Òîé íàâúðøâà 16 ãîäèíè óòðå (6 þíè).
Ñúñ çàäà÷àòà äà ïðîìåíè ñèòóàöèÿòà îáà÷å ñå å çàåë ëè÷íî åäèí îò øåôîâåòå íà àêàäåìèÿòà íà Þâåíòóñ - Êëàóäèî Êèåëèíè, êîéòî å áðàò íà áðàíèòåëÿ íà "Ñòàðàòà ãîñïîæà“ Äæîðäæî Êèåëèíè, òâúðäè Kotasport. Â Áîòåâ ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å ùå èçáèðàò íàé-äîáðàòà îôåðòà çà êëóáà, ñëåä êàòî ïðåç çèìàòà Íèêîëà Èëèåâ è ðîäèòåëèòå ìó îòêàçàõà ñèãóðåí òðàíñôåð â Àÿêñ.
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