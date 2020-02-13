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Спортните новини: Днес (3) | Вчера (5)
БФС реши кой рефер да свири двубоя Дунав - Черно море
Автор: Стойчо Генов 16:11 / 13.02.2020Коментари (0)143
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Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Дунав и Черно море бе поверен на Николай Йорданов.

14, Фев 2020 г. Петък 17:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК Витоша

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

15, Фев 2020 г. Събота 14:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов                    

СН:    Костадин Георгиев Стоичков     

15, Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов                    

СН:    Кольо Димитров Данев     

16, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.

ПФК Берое - ФК Етър

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    

СН:    Антон Симеонов Генов     

16, Фев 2020 г. Неделя 14:30 ч.

ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов                    

СН: Иван Захариев Вълчев     

16, Фев 2020 г. Неделя 17:00 ч.

ПФК Дунав - ПФК Черно море

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Георги Николов Николов                    

СН:    Георги Генов Нарлев     

17, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.

ФК Арда - ПФК Славия 1913

ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    

СН:    Петър Стоянов Петров
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