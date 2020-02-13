БФС реши кой рефер да свири двубоя Дунав - Черно море

© Ruse24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Дунав и Черно море бе поверен на Николай Йорданов.



14, Фев 2020 г. Петък 17:00 ч.



ФК Царско село 2015 - ФК Витоша



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Йордан Костадинов Иванов



15, Фев 2020 г. Събота 14:45 ч.



ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Костадин Георгиев Стоичков



15, Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Кольо Димитров Данев



16, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.



ПФК Берое - ФК Етър



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Антон Симеонов Генов



16, Фев 2020 г. Неделя 14:30 ч.



ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Иван Захариев Вълчев



16, Фев 2020 г. Неделя 17:00 ч.



ПФК Дунав - ПФК Черно море



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Георги Генов Нарлев



17, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.



ФК Арда - ПФК Славия 1913



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Петър Стоянов Петров