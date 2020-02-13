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|БФС реши кой рефер да свири двубоя Дунав - Черно море
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 21-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят между Дунав и Черно море бе поверен на Николай Йорданов.
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14, Фев 2020 г. Петък 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Витоша
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Костадинов Иванов
15, Фев 2020 г. Събота 14:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
15, Фев 2020 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев
16, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.
ПФК Берое - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
16, Фев 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Иван Захариев Вълчев
16, Фев 2020 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Черно море
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Генов Нарлев
17, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
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