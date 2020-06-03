|
|Ето съдийската бригада за първия мач на Дунав при рестарта на шампионата
БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 25-ия кръг на Първа лига. Припомняме, че двубоите са първи след принудителната пауза заради пандемията от коронавирус. Всички мачове ще се играят пред публика, която обаче трябва да е до 30 процента от капацитета на съответния стадион.
©
5, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Антон Симеонов Генов
5, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
6, Юни 2020 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Дунав - ФК Арда
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
6, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Ботев (Пд) - ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Валентин Желев Добрев
6, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
7, Юни 2020 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
8, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 116
|