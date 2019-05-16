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Балъков повика нападател на Дунав в националния отбор
Автор: Екип Ruse24.bg 14:11 / 16.05.2019Коментари (3)57
© Ruse24.bg
Селекционерът на българския национален отбор Красимир Балъков повика 27 футболисти за лагер-сбора преди европейските квалификации срещу Чехия на 7 юни и Косово на 10 юни. "Лъвовете" се събират на 29 май в Национална футболна база "Бояна", а избраниците на новия треньор са както следва:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Христо Иванов (Етър)

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Камен Хаджиев (Академия Пушкаш), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Горанов (Левски), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Виктор Генев (Черно море), Крум Стоянов (Етър)

Халфове и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Кирил Десподов (Каляри), Тодор Неделев (Ботев Пд), Галин Иванов (Халадаш), Марселиньо (Лудогорец), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (Черно море), Георги Илиев (Черно море), Янис Карабельов (Славия), Георги Сърмов (Етър), Станислав Иванов (Левски), Станислав Костов (Левски), Исмаил Иса (Дунав)
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Тоя няма да искара и до нова година! Пълен неадекватник! А да питам читателите, кой взе купата снощи? :::::)))))
преди 1 ч. и 29 мин.
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А защо няма повикани от отбора на носителя на купата на България?
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