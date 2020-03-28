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|Áàëúêîâ ãî ïîñî÷è: Òîé òðÿáâà äà å íîâèÿò ëèäåð â íàöèîíàëíèÿ îòáîð
Áèâøèÿò òðåíüîð íà íàöèîíàëíèÿ îòáîð Êðàñèìèð Áàëúêîâ ïîñî÷è êîé ìîæå äà çàìåíè îòêàçàëèÿ ñå îò òèìà Èâåëèí Ïîïîâ. Ñïåöèàëèñòúò ïîñúâåòâà äà ñå çàëàãà íà êîëåêòèâà, à íå íà èíäèâèäóàëíîñòèòå, íî âúïðåêè òîâà îïðåäåëè êîé áè òðÿáâàëî äà å íîâèÿò ëèäåð â îòáîðà.
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"Ëèäåðúò òðÿáâà äà áúäå êîëåêòèâúò. Ìèñëÿ, ÷å è Ãåîðãè Äåðìåíäæèåâ ãî å ðàçáðàë. Ðàçáèðà ñå, ÷å èìà îïèòíè ôóòáîëèñòè. Êèðèë Äåñïîäîâ èìà õàðàêòåð è îáÿâè, ÷å ìîæå äà ïîåìå ôóíêöèÿòà íà ëèäåð. Çà ìåí å íàïúëíî íîðìàëíî. Àç ñúì ãî òðåíèðàë â Ëèòåêñ è íàöèîíàëíèÿ îòáîð. Ïîçíàâàì ãî äîáðå. Òîé èìà õàðàêòåð, àìáèöèè è êà÷åñòâà, íî âñè÷êî òîâà çàâèñè îò íåãî è òðåíüîðà íà íàöèîíàëíèÿ îòáîð", êàçà Êðàñèìèð Áàëúêîâ, öèòèðàí îò "Ñïîðòàë".
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